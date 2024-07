Neo-Kabarettist zieht nun in die Küchenschlacht

„Seit 30 Jahren träume ich aber davon, Kabarettist zu sein. Im September geht der Traum in Erfüllung“, verriet der 49-jährige gebürtige Mühlviertler der „Krone“. In seinem Programm „Endlich“ erzählt er auf humorvolle Art Geschichten aus seinem Leben. „Natürlich sind auch ganz viele Anekdoten von Märkten dabei“, freut sich Springer auf die Premiere am 21. September.