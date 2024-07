Wiese geriet bei Mäharbeiten in Brand

Mit Heuarbeiten am abschüssigen Hang war ein 33-Jähriger beschäftigt, als er plötzlich mitsamt seiner Handmähmaschine abrutschte. Die Maschine verfing sich in dem gemähten Gras. Da der Auspuff der Maschine sehr heiß war, entzündete sich in weiterer Folge das Gras sowie das Mähgerät.