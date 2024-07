Bürger sollen sich in Bischofshofen sicher fühlen

Eine brutale Gewaltattacke gegen drei Burschen sorgte Ende Juni für Aufsehen in Bischofshofen. Ein Kosovare (21) wurde am Bahnhof beraubt und durch Schläge und Tritte so schwer am Kopf verletzt, dass er ins künstliche Koma versetzt werden musste. Die Täter: Mehrere zum Teil amtsbekannte Jugendliche.