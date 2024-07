Mecker-Regel von der EM kommt in Österreich nicht!

Deutschland übernimmt Mecker-Regel

Problem nur: Während sie laut ’Sportbild’ in Deutschland bereits in der kommenden Saison von der 1. Bundesliga bis zur Regionalliga übernommen wird, wird sie in Österreich (noch) nicht kommen! Zwar steigen die ersten Pflichtspiele im ÖFB-Cup erst am 26. Juli und die Bundesliga startet Anfang August. „Es müssen aber alle ÖFB-Regeln bis 1. Juli feststehen – und neue hätten mehrere ÖFB-Gremien durchlaufen müssen“, so Prammer. Womit die Regel – da es keine Alleingänge gibt – auch im OÖ-Unterhaus sicher nicht vor der Saison 2024/2025 eingeführt wird.