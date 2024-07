Wieder Debatte um mögliche Verlängerung der A3

Autobahn wird Anfang 2025 fertig

In der Zwischenzeit schreitet der Bau der ungarischen Autobahn M 85 Richtung burgenländischer Grenze aber weiter voran. Laut dem Bürgermeister von Sopron, Ciprián Farkas, ist vorgesehen, dass die Autobahn bis Anfang kommenden Jahres fertiggestellt ist und bei der Grenze Klingenbach enden wird. Ob das im Jänner, Februar oder März sein werde, könne er nicht sagen. Farkas befürwortet die A 3-Verlängerung. Von Österreich und dem Burgenland erwartet er, dass endlich bekannt gegeben werden solle, an welcher Stelle die M 85 in das österreichische Straßennetz münden soll.