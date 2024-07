Zirkzee-Wechsel offiziell – Geldregen für Bayern

50 Prozent an Bayern

Auch der FC Bayern freut sich über den Transfer! Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte dem Rekordmeister beim Zirkzee-Abgang im Sommer 2022 eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert. Den Bayern stehen also rund 20 Millionen Euro zu.