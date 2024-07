Jetzt ist Schildkröte Schilli (41) wieder daheim!

Am 13. April büxte Schilli dann aus. Vergangenen Donnerstag, drei Monate später, fanden sie Arbeiter zufällig nur wenige Kilometer entfernt an den Gleisen beim Bahnhof. Die Männer verständigten die Tierhilfe Felicita. Der Verein nahm die Schildkröte im Tierheim in Lend auf und suchte in den Sozialen Medien nach dem Besitzer. Noch am selben Tag war Schilli wieder bei Familie Huber und damit vereint mit ihrem tierischen Partner Willi.