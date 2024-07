Neues Hauptquartier: Wiener Polizei zieht um

„Modernisierung war längst überfällig“

Aktuell sind zentrale Abteilungen der Exekutive in der Bundeshauptstadt auf mehrere Standorte verteilt – darunter auch das LKA mit Hauptsitz in Wien-Alsergrund. Das in den 70er-Jahren fertiggestellte Amtsgebäude am Schottenring der Landespolizeidirektion gilt zudem seit langer Zeit als in die Jahre gekommen. Darauf weist auch Walter Strallhofer, stellvertretender Vorsitzender der Personalvertretung in Wien, von der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hin. „Eine Modernisierung war schon längst überfällig“, sagt Strallhofer. Er hoffe auf eine Lösung für alle sanierungsbedürftigen Gebäude. „Denn davon gibt es leider viele.“