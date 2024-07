Prunk und Promis beim teuersten Jawort der Welt

Die Hochzeit des Sohns des reichsten Inders war so groß, dass sie selbst royale Vermählungen in den Schatten stellte: Anant Ambani (29) und seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29) gaben sich in Mumbai das Jawort. Und Promis wie Kim und Khloe Kardashian, Priyanka Chopra und John Cena sowie Altkanzler Sebastian Kurz feierten mit.