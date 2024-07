Ex-Magistratschefin will es noch einmal wissen

Die Suche nach einem neuen Magistratsdirektor muss in Klagenfurt nach dem Eklat im ersten Anlauf – wie berichtet – noch einmal gestartet werden. 17 Kandidaten haben sich bisher in die Liste eingetragen, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro. Persönliche Gespräche werden folgen, es gibt eine Vorauswahl. Am 19. September findet das zweite Hearing statt.