Betrunkener (22) hat Attacke von Gruppe erfunden

Anzeige wegen Vortäuschung

Gesucht wurde zwischenzeitlich nach jungen Männern südländischer Abstammung als Tatverdächtige. Auch das Landeskriminalamt war in Folge an Spurenauswertung und Befragungen beteiligt, informierte die Polizei am Freitag. Nach umfangreichen Ermittlungen räumte der 22-Jährige nun ein, selbst über das Geländer gestürzt zu sein. Er wurde wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt.