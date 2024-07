Der Beach bot alles – und Tausende waren dabei!

Alles scheint möglich zu sein mit diesen einzigartigen Fans. Was sie motiviert Jahr für Jahr wiederzukommen? „Weils leiwand ist“, weiß die Polterrunde rund um Paul, den Bräutigam in spe aus Wien: „Wohin sonst, wenn so ein Beachvolleyballturnier in Wien ist!“ Patricia aus Niederösterreich: „ Die Stimmung ist mörderisch, es ist immer geil mit den Mädels!“ Der Hauptgrund ist aber: „Die Leistung der Österreicher, wir wollen sie unterstützen.“ Am Nachmittag gelang das auch beim Beach-Duo Hörl/Horst, die sie in die nächste Runde pushten.