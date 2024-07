Sprungbrett in ein selbstbestimmtes Leben

Perspektiven öffnen, Angst nehmen

Das kostenlose Angebot richtet sich an Mädchen, junge Frauen und TIN-Personen (trans, inter- und nichtbinäre Jugendliche) in der Altersspanne von 11 bis 25 Jahren, von denen im vergangenen Jahr 1.579 beraten wurden, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht. „Der Verein wurde gegründet, um diesen Gruppen eine breitere Perspektive bei der Berufsorientierung zu ermöglichen. Es gibt mehr Berufe als Friseurin, Einzelhandels- oder Bürokauffrau. Wir wollen den Zugang zu technischen Berufen aufzeigen, weil es hier ausgezeichnete Zukunftschance und höhere Gehälter gibt, was für ein selbstbestimmtes Leben durchaus wichtig ist“, erklärt Fürpass.