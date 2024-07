Schnellstraße S7: Erster Crash nach 111 Tagen

Genau 111 Tage hat es gedauert, bis die Feuerwehren auf burgenländischer Seite zu ihrem ersten Einsatz auf die im Frühjahr neu eröffnete Fürstenfelder Schnellstraße S7 ausrücken mussten. Am Freitag kam es gegen 10.40 Uhr zu einem Crash am Zubringer Dobersdorf auf der B65. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Pkw zusammen, wobei sich ein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand kam. Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, zwei davon schwer. Eine Person befindet sich laut Rotem Kreuz in kritischem Zustand und wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 in die Klinik Oberwart gebracht. Die zweite schwer verletzte Personen wurde ebenso, wie die leicht Verletzte ins Krankenhaus Feldbach eingeliefert. Während der Bergungsarbeiten war der S7 Tunnel zwischen Rudersdorf und Dobersdorf für rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.