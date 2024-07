„Diese Fans in Wien geben uns so viel Energie“

Beste Stimmung schon am späten Vormittag. Die Fans sangen: „Ohhh, wie ist das schön!“ Und am Center Court hüpften Dorina und Ronja Klinger vor Freude. Denn die beiden Schwestern hatten beim A1 Beach Pro Vienna soeben Alvarez/Moreno aus Spanien mit 2:1 (24:22, 18:21, 15:12) geschlagen. Also just die Vize-Europameisterinnen von 2023 auf der Donauinsel, denen sie in bisher fünf Duellen stets unterlegen waren. „Das ist unglaublich. Wir finden keine Worte dafür“, so Ronja. Und Dorina schoss gegenüber der „Krone“ erleichtert nach: „Wir sind bis zum Schluss konzentriert geblieben. Nach dem Matchball waren wir einfach nur sprachlos.“ So stehen die beiden Steirerinnen erstmals bei einem Elite16-Turnier, dem ranghöchsten auf der Welttour, im Viertelfinale. Das beste Karriereergebnis.