„Aktion scharf“ gegen Jugendbanden in der City

Nicht nur Wien hat ein Problem mit Jugendkriminalität, auch in Wiener Neustadt ist die Zahl der unter 14-jährigen Straftäter in den letzten Jahren angestiegen. „Wiener Neustadt ist aber kein Platz für Unsicherheit und für Drogen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und rief Innenminister Gerhard Karner zu Hilfe, um dieses Problem gleich im Keim zu ersticken. „Mit sichtbarer Präsenz gepaart mit verdeckten Ermittlungen im Hintergrund“ wolle man vermeiden, dass die Jugendkriminalität so ausufert wie in Wien. Verstärkte Kontrollen von Jugendgruppen wird es in Zukunft nicht nur in den Schutzzonen um Bahnhof, Stadt- und Esperantopark geben, sondern auch in der Innenstadt.