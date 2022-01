Pendler wollen das Wachzimmer am Bahnhof zurück

Knapp zwei Wochen ist es her, dass der Bahnhof in Wiener Neustadt zum Kampfgebiet rivalisierender Wiener Jugendbanden geworden ist – die „Krone“ berichtete. Und rund 20 Jahre ist es her, dass das Polizeiwachzimmer dort geschlossen wurde. Jetzt ist die Diskussion um einen Stützpunkt der Exekutive neu aufgeflammt.