So viel brachte die Schutzzone im Volksgarten

Die Zahlen geben den beiden Politikern recht. Ein Rückblick in den April 2019: Einen Monat nach der Errichtung von Schutzzonen im Grazer Volksgarten und im Metahof zog die Polizei damals eine erste Bilanz. Es gab 28 Festnahmen, 170 Betretungsverbote und 138 Sicherstellungen von zumeist Drogen. Die Szene reagierte hochnervös. In Summe hagelte es mit dem Schutzzonen-Aus 2020 in den beiden Hotspots 1000 Anzeigen.