Kampagne gegen sexuelle Gewalt auf „Zeltfestln“

Die Awareness-Kampagne „NoGo“ gegen Belästigung und Übergriffe in oberösterreichischen Hallen- und Freibädern sowie an Seen wird auf Landjugend-Zeltfeste ausgerollt. Das Land weitet mit der Landjugend die Aktion gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen auf ein „sicheres Feiern“ aus, informierten Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Oberösterreichs Landjugend-Geschäftsführerin Julia Breitwieser am Freitag in Linz.