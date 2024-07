Wölfe: Bisher noch kein Abschuss in der Steiermark

EU-Urteil mit Folgen

Fraglich ist aber, ob es überhaupt zu Abschüssen kommen kann bzw. ob diese rechtlich gedeckt sind. Dann der Europäische Gerichtshof sorgt mit einem am Donnerstag bekannt gewordenem Urteil für Aufsehen: Eine Ausnahme vom Abschussverbot sei nur möglich, „wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist“.