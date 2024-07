Nach dem Hochwasser: Dankesfest für Helfer

Dankesfest als Geste der Wertschätzung

Als Anerkennung für ihren Einsatz lädt das Land auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil daher alle Helfer am Freitag, dem 19. Juli, zu einem Dankesfest auf Burg Schlaining ein. „Das Hochwasser und die Unmittelbarkeit, mit der die Hilfsarbeiten angelaufen sind, haben einmal mehr gezeigt, wie stark der Zusammenhalt im Burgenland ist. Von den Feuerwehren über das Bundesheer und andere Einsatzorganisationen bis hin zu den Dienststellen des Landes und den Gemeinden haben eine Vielzahl von Menschen unglaublich Hilfs- und Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt“, so Doskozil. Die Einladung zum Fest auf Burg Schlaining soll als Geste der Wertschätzung des Landes für alle, die ihren Beitrag geleistet haben, verstanden werden.