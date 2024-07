Zu viele Lenker fahren mit Flipflops und Sandalen

Wie Statistik Austria und Wetterexperten von Geosphere herausfanden, ereigneten sich 2023 auf den Straßen zwischen Lainzer Tiergarten und Stammersdorf im Sommer im Schnitt 16,5 Unfälle. An den 37 gemessenen Hitzetagen in jenem Zeitraum waren es 17,2, an kühleren Tagen „nur“ 16. Wie viele der Crashes auf falsches Schuhwerk zurückzuführen sind, ist nicht belegt.