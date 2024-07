Drogenfahnder crashen Hochzeit: Bräutigam in Haft

Drogen als Hochzeitsgeschenk

Unmittelbar vor dem Trausaal des Neuen Rathauses Linz wurde der Bräutigam durch Beamte der Linzer Drogenfahndung mit Unterstützung der Sondereinheit EGS festgenommen. Der Festgenommene, in dessen Besitz ein außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk in Gestalt mehrerer morphinhaltiger Mundidol-Kapseln sichergestellt werden konnte, gestand in seinen Einvernahmen den Suchtgifthandel.