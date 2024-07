LASK verpflichtet Flügelstürmer Alexis Tibidi

„Viel Tempo und Dynamik“

„Mit Alexis Tibidi erhalten wir einen technisch sehr versierten Spieler, der viel Tempo und Dynamik mitbringt. Er hat bereits in der deutschen Bundesliga, in Frankreich, in der österreichischen Bundesliga und zuletzt in der U23 von Manchester City wertvolle Erfahrungen sammeln und seine Qualitäten mehrfach zeigen können“, sagte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic über den Neuzugang.