Tourismus: KI soll den Gästen das Beste bieten

Initiative am Puls der Zeit

Das Ziel ist es, Informationen über künstliche Intelligenzen und ihre Einsatzmöglichkeiten im Tourismus zu liefern. „KI verändert die Tourismusbranche maßgeblich und liefert innovative Lösungen. Unsere Betriebe wollen wissen, was KI für sie bedeutet“, erklärt NÖ-Werbung Geschäftsführer Michael Duscher. „Unsere gemeinsame Initiative ist am Puls der Zeit. Für Tourismusbetriebe ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und behutsam erste Schritte zu gehen“, so die Geschäftsführer im Haus der Digitalisierung, Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.