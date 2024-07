Tscheche stürzte mit seinem Paragleiterschirm ab

Zu einem Flugunfall rückten die Einsatzkräfte am Dienstag in den Mittagsstunden aus. In Werfenweng hatte sich ein 50-jähriger Paragleiterpilot aus Tschechien Verletzungen zugezogen. Er war mit seinem Gleitschirm vom Startplatz Bischlinghöhe in Richtung Landeplatz Zaglau gestartet.