Warten auf Salzburgs Plan zur Integration

Vier von zehn Österreichern finden, dass die Integration in Österreich nicht funktioniert. Bandenkriege wie in Wien tragen zur Akzeptanz auch wenig bei. Auch wenn die Asylzahlen im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen sind. Handlungsbedarf bei der Integration sieht auch die Salzburger Landesregierung und hat in ihrem Übereinkommen aus dem vergangenen Jahr die Richtung bei der Integration für die kommenden fünf Jahre schon vorgegeben. Unter anderem soll ein das Erlernen der deutschen Sprache in den Mittelpunkt gerückt werden. Svazek will nur noch Maßnahmen fördern, die messbar Erfolge bringen.