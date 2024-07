Motor explodierte bei Fluchtversuch vor Polizei

Weiterfahrt um jeden Preis: Bumm!

Doch die beiden Tschechen wollten das so nicht hinnehmen und filmten mit dem Handy sogar wenig später ihren gewaltsamen Fluchtversuch. Sie wollten hochtourig die Radklammer „sprengen“, jagten damit aber nur den Motor des Pkw in die Luft. Die Wucht der Explosion war so stark, dass sogar die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe donnerte. Die lautstarke Aktion fiel natürlich Anrainern auf – die Exekutivbeamten rückten erneut an und zeigten die Männer nach der Einvernahme auf freiem Fuß an.