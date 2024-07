Tourist in Nationalpark von Elefant getötet

In einem Nationalpark in Südafrika wurde ein Tourist aus Spanien von einem Elefanten getötet. Wie die Polizei mitteilte, war der 43-jährige Mann im Pilanesberg-Nationalpark nordwestlich von Johannesburg aus seinem Auto gestiegen, um die Herde zu fotografieren. Eines der Tiere griff den Mann an und trampelte ihn zu Tode.