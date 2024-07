Zum Ferien-Start: Tipps für die Reiseapotheke

Medikamente mögen es kühl und dunkel

So wie man sich selbst vor zu viel Sonne und vor allem Hitze schützt, sollte auch die Reiseapotheke behandelt werden. „Den meisten Medikamenten schaden zu hohe Temperaturen und sie können im ungünstigsten Fall die Wirkung verlieren“, so Gruber-Juhasz. Lagerung und Transport hängen stark vom jeweiligen Medikament ab. In der Regel ist darauf zu achten, dass man die Reiseapotheke kühl, trocken und lichtgeschützt transportiert und auch am Urlaubsort so lagert.