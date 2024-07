ASK-Neustart in 2. Klasse! Austria-Star hilft mit

Der ASK ist nach dem Rückzug aus der Regionalliga ganz unten angekommen. Den Platz in der Kärntner Liga, den man ja von den WAC Amateuren übernehmen hätte können, nimmt man nicht an. Daher geht‘s runter in die 2. Klasse – in einer Spielgemeinschaft. Und dabei soll auch ein ehemaliger Austria-Star helfen. Grafenstein hat neuen Trainer.