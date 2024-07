Mähwerk erfasste Bein eines Landwirts

Verletzung an der Wade

Plötzlich löste sich die Kupplung, der Mäher setzte sich in Bewegung. Dabei wurde das linke Bein des Mannes vom Schnittwerkzeug erfasst. Der Landwirt erlitt zwei tiefe Schnittwunden an der Wade. Nach der Erstversorgung durch die Rettung Egg wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 8“ ins Dornbirner Stadtspital geflogen.