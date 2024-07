Erst schwitzen, dann drohen uns schwere Unwetter

Tropennächte und Unwettergefahr im Osten

Die Lage beruhigt sich in jenen Landesteilen am Samstag. Der Osten glüht indes in der Hitze – in Ost und Süd liegt aus jetziger Sicht dann auch der Schwerpunkt von gewaltigen Gewittertürmen. Sollte es am Wochenende übrigens nicht spürbar abkühlen, sieht es nach einer länger andauernden Hitzewelle aus. Auf sieben bis acht Tropennächte in Folge können sich die Wiener jedenfalls jetzt schon einstellen.