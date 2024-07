Mehrere Dächer losgerissen: Unwettereinsätze in NÖ

Schweres Hagelunwetter

Das Hagelunwetter vom 30. Juni hatte in der Region für massive Schäden gesorgt. Die Ortschaften Waldkirchen, Gilgenberg, Waldhers und Rappolz in der Gemeinde Waldkirchen an der Thaya sowie Lexnitz, Reibers und Brunn bei Dobersberg in der Gemeinde Dobersberg galten als Katastrophengebiet, die entsprechende Verordnung wurde am vergangenen Mittwoch aufgehoben.