Führerscheinentzug wegen Fahruntauglichkeit

Der Crash ereignete sich gegen 10.50 Uhr im Kreuzungsbereich der L197 mit der L198: Beim Abbiegemanöver geriet der Mann aus noch nicht geklärter Ursache über die Trennlinie und touchierte mit seinem Wagen zwei Pkw, die sich in die Abbiegespur in Richtung Tirol eingeordnet hatten. Alle drei Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt. Zudem zog sich eine am Unfall beteiligte Person nicht näher definierte Verletzungen im Hals- und Nackenbereich zu – sie wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.