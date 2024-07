Halbfinal-Kracher Sinner gegen Alcaraz rückt näher

Erneut Regen in Wimbledon

An einem erneut verregneten Wimbledon-Tag begannen die Partien auf den Außenplätzen einmal mehr mit deutlicher Verspätung und wurden bereits nach kurzer Zeit wieder unterbrochen. Die Österreicher Sebastian Ofner und Sam Weissborn gaben im Doppel-Match gegen Sebastian Baez/Dustin Brown (ARG/JAM) beim Stand von 4:3 während einer Regenunterbrechung auf. Grund waren laut Ofners Management „leichte Schulterbeschwerden“ beim Steirer. Man wolle „nichts riskieren in Bezug auf (die Turniere in; Anm.) Hamburg und Kitzbühel“, hieß es.