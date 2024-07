Salzburger Kicker befinden sich auf Jobsuche

Zwei Fußballspieler waren zuletzt da, wo man als Profi eigentlich nicht hinkommen will: im Camp der arbeitslosen Kicker in Steinbrunn im Burgenland. Thomas Goiginger und Josef Weberbauer machten die eine oder andere Einheit mit. „Jeder, der dort ist, befindet sich in der gleichen Lage. Da kann man sich gut austauschen. Und gemeinsam trainieren macht sowieso mehr Spaß als alleine“, nahm es Weberbauer sportlich.