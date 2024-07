Biker (38) musste abbremsen und überschlug sich

Der 38-Jähriger und sein 55-jähriger Stiefvater machten am Samstag gemeinsam eine Motorrad-Ausfahrt. Am Sozius des 55-Jährigen saß dessen Ehefrau. Kurz nach der Umfahrung Neukirchen am Walde schlossen die beiden Motorradlenker auf zwei Pkw auf. Als die beiden den Überholvorgang einleiteten, bemerkten sie, dass der vordere Pkw links blinkte, um in den Güterweg Oberaubach einzubiegen.