Raubopfer erkannte Täterduo in Wien wieder

Die beiden Syrer sollen den 22-Jährigen in der Nacht auf den 24. Juni in Wien-Leopoldstadt ausgeraubt und mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer wurde anschließend mit einer Wunde am Rücken beim Praterstern gefunden. Die beiden Männer seien geflüchtet, gab er damals an. Nun könnten die Täter festgenommen worden sein. Der Wiener sah die beiden am Freitag um 22.15 Uhr in der Rotenturmstraße und rief die Polizei.