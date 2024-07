„Gewessler stellt Ideologie über Gesetz“

Das grundsätzliche Ziel des Renaturierungsgesetzes, etwa Bodenentsiegelung oder benetzte Moore wieder herbeizuführen, sei richtig, aber Gewesslers Vorgehen wäre der falsche Weg. Totschnig: „Für uns in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, in der Wasserwirtschaft ist eine intakte Natur extrem wichtig. Und wir leben das auch. Zum Beispiel im Bereich der Wiederaufforstung: Allein 2021 haben wir 25 Millionen Bäume gepflanzt. 27 Prozent unserer Fläche wird biologisch bewirtschaftet. Und wir durchforsten, weil der Wald in Bewegung ist. Kein einziges Land sonst schafft das.“ Totschnig bevorzuge eine Politik der Anreize, um die Menschen zu motivieren. Und nicht eine Politik der Verbote und Vorschriften.