Steirische Polizei sprengte Suchtgiftring

Einmal mehr gelang es der steirischen Polizei, einen groß angelegten Drogenring zu sprengen. Zwölf Verdächtige wurden festgenommen und zum Teil auch schon verurteilt. Sie fassten Haftstrafen zwischen zwei bis fünf Jahren aus. Genauer gesagt geht es um elf Männer im Alter von 21 bis 44 Jahren und eine 26-jährige Frau. Im gemeinsamen Zusammenwirken brachten sie Drogen wie Marihuana, Kokain, Amphetamine und Ecstasy an ihre rund 70 Abnehmer in Graz, Graz-Umgebung, Leibnitz und der Südoststeiermark. Den „Stoff“ bezogen sie selbst aus Graz. Über Social Media wie Snapchat bahnten sie die giftigen Übergaben an. Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Leibnitz ins Laufen.