16-Jähriger stirbt bei Klassenreise in der Toskana

Schwester: „Seine Augen waren total geschwollen“

Am Abend nahm erneut die Schwester per Videochat Kontakt mit ihm auf: „Seine Augen waren fast zu, total geschwollen“, erklärte sie nun der „Bremer Zeitung“. Am darauffolgenden Morgen dann die tragische Nachricht an die Familie – der 16-Jährige war in der Nacht verstorben.