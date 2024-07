Flöte für jedes Kind: Doskozil gibt den Takt vor

Das kann die Zentralmusikschule Jennersdorf nur bestätigen: Im Rahmen des Modells Bläserklasse gibt es zusätzlich zum Orchesterunterricht in einer Lehrstunde in der Volksschule Instrumentalproben in der Musikschule. „Der absolute Höhepunkt sind die Auftritte vor großem Publikum“, sagt Direktorin Andrea Werkovits. Das sei erst der Auftakt für weitere Erfolge.