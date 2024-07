Ärger über Müllberg vor dem Bregenzer Landhaus

Besonders verärgert nach der Demonstration am Dienstag, die sich bis in die Morgenstunden des Folgetags zog, waren Daniel Krobath von der Hausverwaltung des Landhauses und seine Mitstreiter aufgrund zurückgelassener Spanplatten, Planen und Plastikflaschen. „Die Polizei hat den Müll zusammengetragen und ich habe bei den Zuständigen angerufen, um zu fragen, wann sie die Überreste ihrer Demo abholen – andernfalls müssten wir die Entsorgung in Rechnung stellen“, berichtet Krobath. Der Zusage, den Müll abzuholen, folgte nach weiterem Nachfragen der Hinweis, dass es sich beim zurückgelassenen Müll um ein Geschenk handle – dieses dürfe natürlich behalten werden.