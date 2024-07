Bis zu 33 Grad: Nächste Hitzewelle im Anmarsch

Schwül und sonnig wird es dann am Dienstag. In den Bergen steigt die Gewitterneigung etwas an, jedoch bleibt es in den meisten Regionen trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen auf bis zu hochsommerliche 33 Grad. Im Osten bleibt es am wärmsten.