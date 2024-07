Opferstock-Diebe verletzen Mann bei Flucht mit Pkw

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Dienstag gegen 12.45 Uhr. In der Pfarre in Rietz sah ein Mitarbeiter, wie zwei vorerst unbekannte Täter versuchten, aus einem Opferstock Geld zu fischen. „Der Mitarbeiter verließ unbemerkt die Kirche und verständigte die Polizei“, heißt es von den Ermittlern.