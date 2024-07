Sinner steht nach Italo-Thriller in dritter Runde

Die Partie am prall gefüllten Center Court gestaltete sich für die Nummer eins der Welt von Beginn weg so unangenehm, wie im Vorfeld angenommen. Berrettini, vor drei Jahren Finalist in Wimbledon, peitschte mit der Vorhand und seinem Aufschlag Winner wie in seinen besten Tagen aus dem Schläger. Ohne einen Aufschlagverlust ging Satz eins in den Tiebreak. Wo Sinner im entscheidenden Moment sein bestes Tennis auspackte, mit 7:3 gewann.