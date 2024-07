Auflauf der Megastars am Salzburgring

Dort, wo normalerweise laute Motoren den Ton angeben, wummern in den kommenden Tagen die Bässe. Das Electric Love Festival hält wie jedes Jahr – heuer zum bereits elften Mal – Einzug am Salzburgring. Bis zu 180.000 Fans aus der ganzen Welt werden beim größten elektronischen Musikfestival Österreich in der Fuschlseeregion erwartet.