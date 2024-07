28 € zu viel: Tanken an Autobahn als Kostenfalle

Normverbrauchsabgabe, motorbezogene Versicherungssteuer, Sachbezug, CO2-Bepreisung – die Liste der Kfz-Ausgaben ist lang, und folgenschwer. Die Kosten rund ums private Auto sind in drei Jahren um satte 25,7 Prozent gestiegen. So stark hat das allgemeine Preisniveau nicht zugenommen, das Plus hat sich bei 21 Prozent eingependelt.