Ex-Ortschef: „Hätte genauer hinschauen sollen“

So etwa bei Überweisungen vom Hauptkonto der Gemeinde. Diese seien vom ebenfalls angeklagten ehemaligen Finanzleiter durchgeführt worden, so Blum. Zum Finanzleiter habe er kein freundschaftliches Verhältnis gehabt: „Es war ein sachliches und fachliches Arbeitsverhältnis.“ Die Frage der Richterin, weshalb die Kontrollen so lasch gewesen seien, begründete Blum unter anderem mit seinen umfangreichen Tätigkeiten als Bürgermeister.